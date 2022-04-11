工業電腦廠樺漢（6414）3月合併營收95.6億元，月增41.4％、年增15.7％；累計首季合併營收達242.2億元，年增20％，主要受惠設計製造、品牌通路、系統整合三大事業營收齊步繳出月增、年增率正成長態勢，帶動業績表現不畏疫情、俄烏戰爭、原物料短缺等逆風影響，雙雙刷新同期新高紀錄。

樺漢今年首季設計製造、品牌通路、系統整合營收比重分別為18.2％、41.8％、40％，尤其在個體營收表現更為亮麗，歐美地區客戶AIoT及數位轉型需求強勁、加大對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的拉貨力道，加上IPC3.0雲地整合轉型升級，以及雲端服務平台的業務持續增加，挹注樺漢個體今年首季業績大幅年增67.4％。

樺漢表示，中國大陸昆山與深圳廠因配合當地政府防疫政策進行封閉式管理，雖第一季整體營收約1％的訂單遞延出貨，但受惠各事業保持良好訂單及生產規劃，仍創造集團3月、第一季營收繳出歷史同期新高的優異佳績。

樺漢指出，將謹慎因應中國疫情對整體供應鏈影響，以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio維持1.25~1.3水準，可望集團整體第二季營運保持年增率穩定高成長態勢。

此外，樺漢瞄準智慧城市、智能製造與智能樓宇等三大市場節能減碳商機，祭出IPC 3.0「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務，促進全球綠色經濟，搶攻能源、產業、生活與社會等四大轉型商機。

樺漢「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務的解決方案遵循三大國際ESG準則（GRI、SASB、TCFD），提供六大環境永續規範與認證，並與Google雲合作，將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和並協助淨零排放及ESG報告揭露，更將以大數據與AI整合技術來加速企業機關達成環境永續發展。