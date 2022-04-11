封測大廠日月光投控（3711）受惠於半導體封測及EMS電子代工等兩大事業接單暢旺，11日公告第一季集團合併營收1,443.91億元，較去年同期成長20.9％符合預期。第二季雖然面臨消費性晶片封測接單放緩壓力，但包括車用及工控晶片封測、系統級封裝（SiP）等訂單維持強勁，對今年營收逐季成長看法不變。

日月光投控11日公告3月封測事業合併營收月增17.4％達305.20億元，較去年同期成長18.6％，第一季封測事業合併營收季減8.6％達840.25億元，與去年同期相較成長13.9％。封測事業3月及第一季營收同步改寫歷年同期新高。

由於今年以來EMS事業接單暢旺，日月光投控3月集團合併營收月增18.6％達519.86億元，較去年同期成長23.8％，創下歷年同期新高紀錄，第一季集團合併營收1443.91億元，較上季減少16.5％，與去年同期相較成長20.9％，亦為歷年同期新高。