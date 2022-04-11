韓國候任總統尹錫悅將在訪美期間與美方商談戰略性軍事資產部署到韓國事宜，但是陸媒分析稱，在解放軍遠程打擊火力快速發展，美軍早已確認「無法保障」包括韓日等國的第一島鏈駐軍安全，韓國希望美國戰略轟炸機與核潛艇重返朝鮮半島的期望恐將落空。

陸媒《環球時報》指出，韓國候任總統尹錫悅的一名顧問表示，尹錫悅在訪問華盛頓期間將尋求將戰略轟炸機和核潛艇等美國戰略資產重新部署到朝鮮半島，雙方已就此進行討論。除此之外，尹錫悅在競選綱領中還主張增加部署曾重創中韓關係的薩德反導系統。

報導說，近年來，無論是美國戰略核潛艇還是戰略轟炸機，前往韓國參與對朝威懾都不算是新鮮事。過去幾年美國曾數次派出密西根號戰略核潛艇公開訪問韓國，以此威懾北韓。美國B-2、B-1B和B-52戰略轟炸機從美國本土或關島起飛，前往朝鮮半島參加美韓演習順便展示武力更是家常便飯。但是要讓美國將這些戰略資產正式部署在韓國，五角大廈卻毫不動心。2016年美國一架B-1B戰略轟炸機首次在韓國烏山基地降落時，曾引起外界對於美國是否會在韓國部署戰略轟炸機的猜測，但五角大樓很快就正式否認了這種猜測。

報導分析稱，美軍的想法非常容易理解。儘管韓國擁有烏山空軍基地等足夠保證戰略轟炸機起降的大型現代化機場，但它們的地理位置在僅距北韓邊境約120公里，不但被其近程戰術彈道導彈射程所覆蓋，就連大口徑火炮也能對該基地構成威脅。其他的韓國海空軍基地同樣面臨類似的窘境，基本都在北韓遠程火力的打擊範圍內。

因此，報導認為，對於美國而言，將昂貴且數量有限的戰略轟炸機或戰略核潛艇等戰略資產部署在朝鮮炮口之下，不但非常危險，而且也將完全失去它們在遠航程和隱蔽性上的優勢。如果要威懾北韓，美國只需要從本土或關島派出戰略核潛艇或戰略轟炸機在韓國附近亮相就足夠，若將它們部署在韓國本土，反而會變相成為北韓的「人質」。

報導還指出，近年來美軍不顧韓方反對，要求將駐韓美軍後撤到二線地區，並逐步減少其總兵力，以求爆發南北韓衝突時能減少駐韓美軍的傷亡。如今駐韓美軍也感受到，其面臨的現實威脅還遠不止於北韓。在解放軍遠程打擊火力快速發展下，美軍早已確認包括韓國和日本在內的第一島鏈駐軍安全「無法保障」，甚至連第二島鏈上的關島基地也難言安全，因此正在全力推動分布式作戰部署，將駐日韓美軍主力裝備後撤到太平洋的廣袤島嶼群中，以防遭解放軍火力「一鍋端」。

報導最後說，因此從美軍的角度出發，尹錫悅邀請美國在韓國部署戰略核潛艇或戰略轟炸機，與當下美軍的部署趨勢實在是南轅北轍。或許有人會覺得這種抵近部署能威懾中國，但五角大廈只要腦子沒壞的話，就不可能同意。