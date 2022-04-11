半導體通路龍頭大聯大（3702）3月及首季營收分別創下單月及單季歷史新高，且第一季營收也超越原先公司的財測1,800～1,900億元區間高標，達2,098.65億元，年成長18.49％。

大聯大持續受惠筆電、PC、基地台、網通暨周邊設備、伺服器及雲端等等硬體出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求強勁，3月營收首次突破800億元大關，達800.46億元，年成長17.54％。

大聯大董事會3月底也通過每股配發3.5元的現金股利分派案，以11日收盤價56元計算，殖利率6.25％。