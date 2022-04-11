長榮航（2618）今年3月合併營收為107.46億元，因貨運回升，使得單月營收重返百億元，並為年增49.74％及月增23.67％。大陸雖然3月上海因疫情封城，但航空貨運載貨影響小。

長榮航累計今年第一季合併營收為300.90億元，年增52.91％，季減12.06％。去年第四季為航空貨運出貨高峰期，運價及運量均走揚，因基期高，使得第一季營收呈現季減12.06％。

長榮今年3月貨運收入回升至89.93億元，逼近90億元，比2月70.79億元，月增27％，年增55.8％。至於3月客運收入5.75億元，低於2月6.56億元。

投信11日買超長榮航2,635張，為連三日買超，外資11日則賣超1.2萬張。

長榮航3月31日法說會上，長榮航總經理孫嘉明、企劃副總廖至維釋出看好今年高運價的樂觀看法，主要考量為海運塞港未解、機組人員短缺、供應鏈持續緊張、俄烏戰爭飛航取消以及需求延續。

IATA預估2022年貨運增長4.9％，法人估計今年貨運依舊為長榮航主要營收貢獻來源，因去年第四季新貨機加入，貨機有八架，今年新增客機亦可提供腹艙載貨，全年貨運運力提升超過20％，第一季貨運承載率85～90％仍維持相對高位，貨運長約的部分預計4月起生效且運價將顯著提升。

長榮航預計至2024年交機11架寬體客機，其腹艙載貨運能相當於二～三架貨機運能，2025～2026年將再增加至少三架客機改貨機，將有助於客貨運營運比重均衡。