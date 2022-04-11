麗彤（6539）因台灣本土疫情升溫，自結3月合併營收1.65億元，月增25％，年減3.6％，累計第一季合併營收4.9億元，與去年同期相當。

麗彤表示，儘管3月實體通路受疫情影響，然自開春後，熱銷商品醇系列除持續推出小改版外，幫助維持消化道機能的全新產品「醇好菌」也逐步上架，主打大健康美麗市場；憑藉60萬穩固的會員人數，加上產品力與新創的行銷思維，保養品與保健食品的營收穩健成長，隨著優化產品銷售結構，第一季獲利表現仍可期。

展望未來，麗彤表示，第二季迎接母親節購物熱潮，保養、保健食品，透過口碑行銷的品牌陣容，於DV官網以每月精選超值組合，提供予會員超有感的優惠及回饋，憑藉產品力與營銷實力，可望為營收動能挹注新柴火。

此外，在完整銷售通路和穩固會員增加，加上依健康美容消費市場需求，逐步落成的新竹DV皮膚管理中心，且在大健康顏值市場，持續推出新品，以保持擴張態勢下，全年營運向上可期。