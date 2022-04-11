地理知識真的要學好！有名男子欲在臉書社團要買15000元空拍機，他先在貼文下方留言，獲得賣家回應後，兩人超爆笑對話截圖被分享出來；原PO先在對話中向賣家詢問是否可以在「小琉球捷運站」門口面交，兩人交談後，最後結論竟是約在周末於「桃園旗津渡輪站」面交；讓網友笑翻提議「屏東天上人間可以」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳4張圖片，他表示在某個空拍機社團欲買15000元空拍機，他就在貼文留言「小琉球捷運站面交可以嗎？」，賣家便私訊他，於是他開始與賣家兩人開始聊起來。

一名男子在臉書社團欲買空拍機，他與賣家超爆笑對話曝光，網友也笑翻提議「屏東天上人間也可以」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

一名男子在臉書社團欲買空拍機，他與賣家超爆笑對話曝光，網友也笑翻提議「屏東天上人間也可以」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

原PO向賣家傳訊約「小琉球捷運站」門口面交，但賣家以住在「桃源」為由，希望能約在「桃源」，此時，原PO則問賣家是在「高雄桃源」還是在「桃園桃園」，賣家則回應是在桃園市蘆竹區濱海路，原PO又提問是在「旗津渡輪站附近嗎」，之後，原PO便與賣家約周末在「桃園旗津渡輪站」面交，甚至原PO還表示自己「吃飽閒閒24H待命」，待賣家到達面交地點，再出發過去。

貼文一出，笑翻一票網友，「你跟他說，我在屏東天上人間等你來面交」、「不要玩弄詐騙集團」、「我比較想知道桃園的『旗津渡輪站』售票窗口在哪裡」、「南投漁港面交也可以」、「樓主真的太有才！笑炸」、「詐騙集團現在地理環境也要略懂一二了」、「南投高鐵站面交才對味」。