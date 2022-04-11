嘉義市大溪厝水環境教育園區人工溼地已有魚類悠游。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左二 ）參觀大溪厝水環境教育園區，由學生導覽介紹。（廖素慧攝）

嘉義市大溪厝水環境教育園區11日舉行啟用典禮，是利用社區一處髒亂點改建成自然生態園區，建置1座日處理量3000公噸的地下式礫間接觸曝氣氧化槽，將生活汙水初步淨化後排放為人工溼地，以期成為賞鳥新天地。

嘉義市環保局表示，大溪里及周邊地區生活汙水、農業用水排放到埤麻腳排水，以致埤麻腳排水流域水質不佳，有惡臭異味，因而提出建置人工溼地以淨化水質，也可營造環境景觀。

因此提出「嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程」，爭取中央前瞻建設的水環境建設計畫，獲得補助6000萬元，在大溪厝建置水環境教育園區。

市環保局表示，大溪厝水環境教育園區占地約0.65公頃，以自然淨化工法改善水質，設有1座地下式礫間接觸曝氣氧化槽，利用水中天然的微生物初步淨化生活汙水，每日可處理約3000公噸汙水。

市長黃敏惠表示，水環境教育園區原本是大溪里紫微宮旁一處荒地，透過水環境改善計畫來改善水質，並建造水岸環境，還設有籃球、羽球、網球場、兒童遊具、環境教育教室、人工溼地及賞鳥亭，是嘉義市第1座兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩之多功能場域。

大溪厝水環境教育園區由市長黃敏惠、環保署副署長蔡鴻德、經濟部水利署第五河川局簡任工程司林宏仁、農委會農田水利署嘉南管理處嘉義分處主任王志誠等人揭幕啟用，市府並與第五河川局、國立嘉義大學、南華大學及荒野保護協會嘉義分會等單位簽署合作備忘錄，共同推展環保教育。