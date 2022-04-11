公共工程與物價飛漲賽跑，嘉義市西區全民運動館將以統包方式施工，預計今年6月辦理招標，原定3.5億多元的興建經費，已增加為4.2億元，追加7200多萬元，市府官員坦言希望順利發包施工才能趕得上物價波動。

嘉義市東區國民運動中心已營運4年，但西區全民運動館還在趕路，預定興建在劉厝地區的原文小21用地，占地約3公頃，範圍約在自強街、大富路、大賢路、大利街及大富東街為界。

市府教育處委託廠商初步規畫有50米室內溫水泳游池、瑜珈韻律教室、全齡體能訓練場、羽球場、桌球教室、多功能教室、提供營運廠商的營業空間。

市府教育處長林立生表示，西區全民運動館新建工程案綜合規畫報告書，已提送教育部體育署審查，目前安排於4月18日由委員會審查，市府根據委員會的意見修正內容後，再提送修正版核備後，預定今年6月辦理統包工程案招標。

林立生指出，3月25日已評選出委外包商啟動招商的促參前置作業，後續由包商辦理各項市場調查，預定5月至7月辦理市民公聽會、招商說明會，12月辦理招商公告，2023年3月完成營運廠商招商簽約。

林立生指出，西區全民運動館新建工程案獲體育署核定經費3億5132萬3663元，其中中央補助2億元，由於近年來建材物料持續漲價，經費預算已追加至4億2413萬7366元，追加了7281萬3703元。

市府體育場場長林居璋說，此新建工程規畫至少70個平面汽車停車位，周邊用地寬敞，未來可能增加至100個以上停車位，但物價一直漲，當務之急是希望如期推進、開工。