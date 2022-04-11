瓦城泰統集團（2729）受惠「安心餐廳2.0」防疫信賴感，以及2021年末發放的回流券行銷策略，成功帶動春節期間及連假內用消費客群回流，加上外帶外送效益持續發燒，3月營收達3.6億元，首季營收達12.05億，營收持續穩定回升。

展望後市，雖然近期Omicron疫情於國內外復燃，本土案例數已連日破百，但因國內疫苗覆蓋率提高、加上民眾恐慌心態已不復過去二年嚴重，在經濟與防疫並行的策略下，政府無意再祭出緊縮措施。瓦城力拚2022年目標店數雙位成長，Q2啟動展店計畫強攻市場，目標開出十家新門店，並強打「安心餐廳」價值，創造安心又開心的餐飲體驗，在疫情中仍能吸引顧客持續回流、力助來客成長。

看好疫情生活下的消費需求，瓦城泰統集團亦運用LINE官方帳號「wa10」，帶動全台最大雲端廚房與外帶外送服務，並透過線上點餐系統、自動測溫酒精噴霧機等工具，提升現場服務效能，今年度更計畫擴大「瓦城商城」銷售品項以搶攻電商市場，多角化經營推升營收成長。