韓女團TWICE即將在下(5)月底於日本推出5週年慶祝新作，昨(10日)日本TWICE官方上傳了成員關於成軍5年的感想影片，其中來自台灣的周子瑜身穿優雅襯衫造型，秀出絕美白皙的「天鵝頸」，以及她襯衫領口釦子沒扣起鬆開到胸上，都成為粉絲關注的話題，紛讚：「子瑜美到好不真實」。

韓國夯女團TWICE成軍將滿5年，為與粉絲同歡將舉行慶祝活動，昨天日本TWICE官方就開始陸續開宣傳，在社群公開TWICE將於5月底發行5週年紀念音樂作品，並請成員們針對團體將滿5歲發表感言，其中周子瑜錄製了約22秒的影片，以甜膩到醉人的奶娃音說：「想跟工作5年的自己說聲辛苦了，之後也要繼續加油，Fighting！」邊講還邊做出振奮鼓舞的手勢，模樣萌度爆表到讓網友眼冒愛心。

周子瑜給自己的團體TWICE成立五週年加油打氣。（圖／取自YouTube）

在影片中周子瑜身穿一件白色大領片襯衫，搭配黑色連身裙，襯衫領口的釦子沒扣起鬆開到胸上，白皙修長的頸部線條被網友讚為漂亮天鵝頸，影片底下留言狂刷無數排讚美：「子瑜美到好不真實」、「這沒有修圖的話真的說不過去」、「脖子好漂亮喔」、「子瑜越長大越美」。

（影片來源取自《TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel》若有移除請見諒）

此外，之前英國媒體《努比亞雜誌》（Nubia Magazine）舉行票選活動，邀選出「2022世界上最美的女人」，南韓女團「BLACKPINK」的Jisoo目前仍以41萬多票、45.07%的得票率位居領先，而周子瑜以36萬多票、40.00%的得票率緊追在後，依然是當今全球的人氣當紅炸子雞。