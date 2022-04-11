不斷更新》歐盟研擬對俄下一波制裁 包括石油禁運 18:592022/04/11 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟開始研擬對俄羅斯包括石油在內的制裁措施。(資料照/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (18:30 更新) 歐盟開始研擬對俄羅斯包括石油在內的制裁措施，愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，「儘管石油禁令尚未達成協議，不過確實成為下一波經濟制裁的一部份。」 《愛爾蘭時報》(The Irish Times)報導，歐盟從俄羅斯進口石油的量約占四分之一，花費將近數億歐元，這無疑是為這場俄烏戰爭提供資金。上週，歐洲議會針對俄的能源制裁進行投票，表決一面倒向支持禁運，不過該決定並不具實質效力。 不斷更新》俄軍已開始進攻烏東 英警告恐動用磷彈 《國際政治》印度逢低搶購俄國能源 拜登今找莫迪談 #不斷更新 #石油禁運 #能源 #歐盟 #著手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海外看世界》中歐關係遇到空前挑戰（門鏡） 12:392022/04/11 海納百川 海納百川》俄烏戰爭加中國疫情 應嚴防缺料、斷鏈（台灣醒報） 10:142022/04/11 海納百川 觀策站》中國人教美國人打壓制俄國人的「超限戰」（烏凌翔） 15:532022/04/11 海納百川 台中市議員助理施志昌傳確診 團隊接觸者快篩結果曝 03:372022/04/11 生活 台電員工確診 總公司第一時間隔離清消 全員快篩 10:582022/04/11 財經 台電員工確診 總管理處全員快篩 10:552022/04/11 財經 《國際產業》俄輪胎禁入 諾記受衝擊 15:392022/04/11 財經 海納百川》俄烏戰爭看天下誰是贏家（趙爾東） 18:242022/04/11 海納百川 俄要下重手 為烏克蘭添火力 西方傷腦筋 15:582022/04/11 軍事 俄國稱 歐盟提供烏克蘭的S-300已迅速被毀 17:212022/04/11 軍事 歐美出招制裁沒在怕！盧布漲回戰前水準 背後大功臣曝光 09:172022/04/11 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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