(18:30 更新)

歐盟開始研擬對俄羅斯包括石油在內的制裁措施，愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，「儘管石油禁令尚未達成協議，不過確實成為下一波經濟制裁的一部份。」

《愛爾蘭時報》(The Irish Times)報導，歐盟從俄羅斯進口石油的量約占四分之一，花費將近數億歐元，這無疑是為這場俄烏戰爭提供資金。上週，歐洲議會針對俄的能源制裁進行投票，表決一面倒向支持禁運，不過該決定並不具實質效力。