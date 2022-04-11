好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)2015年和小23歲女星安珀赫德(Amber Heard)結婚，未料2017年就離婚，雙方鬧上法院互控家暴，強尼戴普形象跌入谷底而遭好萊塢換角。近日，有外媒指出強尼戴普因離婚官司壓力太大加上過度放縱，體重暴增到118公斤，而他向前妻索賠1億美元（約台幣28.9億）的離婚官司，美國時間11日將於電視台實況播出。

根據外媒《國家詢問報》報導，強尼戴普被前妻控告家暴後，不僅影響演藝收入，每天還得擔心會不會輸掉離婚官司，壓力大到狂吸菸、酗酒和暴飲暴食，甚至還失眠，體重因此大幅飆升到118公斤，但目前沒有照片可以證實。

強尼戴普和安珀赫德佳偶變怨偶。（圖／達志）

強尼戴普和安珀赫德2011年因合作戲劇《醉後型男日記》擦出愛火，交往4年開心奔向禮堂，未料2016年就鬧婚變，根據美媒《時人》周刊報導，安珀赫德控告強尼戴普涉嫌家暴，男方不僅付出700萬美元（約台幣2億）的分手費，還被貼上家暴男的標籤，嚴重影響演藝形象，慘遭好萊塢踢出多部片；強尼戴普氣得牙癢癢，今年反告安珀赫德婚內出軌，索討5千萬美元（約台幣14.5億），因前妻再提告強尼戴普毀謗罪，他火大增加索賠金，要求安珀赫德得付出1億美元（約台幣28.9億）的分手費。

而這場離婚官司也將在美國時間11日於維吉尼亞州的費爾法克斯開庭，由法庭電視台（Court TV）負責直播實況，不過外界也質疑開庭的畫面是否能公開播出。

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