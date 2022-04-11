嘉義縣大崙國小長期推動閱讀，同時為培養學生專題探究能力，小朋友結合了SDGs氣候及水資源議題探究大崙村古埤塘，種種努力讓學校獲閱讀磐石獎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

大崙國小塗溝分校學生以北回歸線1萬8000年漂移會回歸原點的律動軌跡，繪製了5本塗溝村文史繪本。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

被各學校視為一大榮耀，素有「閱讀界的奧斯卡獎」稱號的教育部閱讀磐石獎近日公布，嘉義縣大崙國小獲「閱讀磐石學校」，忠和國中教師張家祥、蒜頭國小老師林建安以個人名義獲「閱讀推手獎」，其中張、林兩人深耕閱讀多年，欲透過引導與資源提供，讓偏鄉孩子因閱讀有實現夢想的能力。

大崙國小長期推動閱讀，在課堂中導入閱讀策略，像是盤點社區資源後，以「閱蝶」為圖像，藉由「閱蝶小達人˙閱動翻心田」課程，培養學生專題探究能力，另有學童結合SDGs氣候及水資源議題，探究大崙村古埤塘，充分與在地文化典故結合。

即使是人數不多的小校，大崙國小校方也加深力度，帶著塗溝分校學生以北回歸線1萬8000年漂移會回歸原點的律動軌跡，繪製了5本塗溝村文史繪本，孩子創作希望繪本，也引起企業高度關注，在企業幫助下，圓了塗溝分校300萬新跑道的夢想。

張家祥在忠和國中持續深耕閱讀24年，為打造夢想中的圖書室，校方把原本在校園另一端的地下室圖書室，移設至校園中心點，讓學生以最近距離接近圖書，也因多年推動閱讀經驗，張家祥現也參與跨校閱讀社群活動，協助新進圖書教師快速熟悉業務。

林建安本身是教學組長，因推廣閱讀，即使沒有帶班，仍和學生建立深厚的情感，而林建安更把其所設計的教案與教材，無私分享給縣內有需要的教師使用，還一起入班協同教學，希望能成就每一位孩子。

教育處李美華處長指出，108課綱讓學生成為學習主角，多元閱讀策略能激發學生閱讀動機，學校將場域從教室延伸到戶外、社區，結合社區力量培養學生跨域探索和自主學習，對提升學童競爭力有很大的幫助。