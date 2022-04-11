杏國（4192）11日重訊表示，為彌補累積虧損及提升公司整體淨值，擬減資6.55億元，減資比例約56.88％；此外，由於SB05PC胰臟癌新藥重啟三期臨床，已獲美國FDA准執行(臨床代號CTA68)，董事長李志文表示，母集團杏輝仍將持續支援新藥開發案，目前的臨床和營運資金無虞。

目前實收資本額約為11.51億元的杏國，經過減資後股本4.96億元，消除股份65,466,000股，減資比例約為56.88％，預計每1,000股減資後約換發新股股數為431.11134284股。

李志文表示，杏國擁有的EndoTAGR技術平台，是現今抗癌藥領域中具新穎性之技術，公司也致力於此技術平台價值之極大化。因此在過去四年中推動了代號為CT4006的胰臟癌全球三期臨床試驗。

依據該試驗結果，經內部與外部專家和顧問的細部分析討論，發現對特定族群病患有顯著效果。因此，設計新的代號為CTA68的胰臟癌三期二線人體臨床試驗，杏國對此試驗深具信心。

杏國已於4月7日公告中說明，依慣例及過往經驗杏國公告了CTA68通過美國FDA准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗，繼續投入新的臨床試驗，期望對人類健康做出貢獻，並能夠帶給投資人價值回饋。