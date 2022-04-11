新台幣兌美元3月貶值逾2％，助攻國泰金控獲利。國泰金11日公告3月自結稅後獲利118.5億元，重新拿回金控單月獲利王的地位，累計首季稅後獲利342億元，每股稅後獲利（EPS）為2.58元，累計獲利及EPS仍是暫列金控第二名。

主要是子公司國泰人壽因避險操作得宜，出現龐大匯兌利益，3月稅後獲利90.7億元，是壽險單月獲利第一名，累計第一季稅後獲利258.9億元，且國壽3月增提71億元外匯準備金，累計餘額已達230億元，首季國壽累計已增提140億元的外匯準備金，等於其匯兌利益逾200億元。

國泰世華銀3月稅後賺21.3億元，累計首季稅後獲利68.7億元，淨利息收入同比成長10％、淨手續費收入則成長14％。

國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀與首季稅後賺4億元的國泰證券，首季獲利都是歷史次高，國泰世紀產險首季稅後獲利8.3億元、國泰投信首季稅後賺4.2億元，則是歷史同期獲利新高。