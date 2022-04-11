去（110）年上市公司財報傳佳音，也拉升許多公司淨值上升，證交所今（11）日公布，去年第四季每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的股票共有9檔，包括立益（1443）、宏遠（1460）、業旺（1475）、浩鑫（2405）、太空梭（2440）、華園（2702）、麗嬰房（2911）、憶聲（3024）、力特（3051）等，自12日起實施。

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司公告並申報之110年度財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有3種：懷特（4108）、如興（4414）、康控-KY（4943）。

2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有9檔：立益、宏遠、業旺、浩鑫、太空梭、華園、麗嬰房、憶聲、力特。

3.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰繼續暫停者：東華（1418）。上述相關調整均自4月12日起實施。