台灣人愛韓食，據2020年台灣餐飲景氣白皮書調查，韓式餐飲的來客數及營業額增長2成，顯示韓國美食在台灣的高人氣，加上近年因疫情不便出國，更增加消費者對異國美食的想念。板橋大遠百、新光三越南西店陸續推出韓國展，網羅獨家在地潮流美食、彩妝品等；頂級超市JASONS、city’super也針對韓食系列的熱銷，舉辦韓國周嘗鮮，優惠最高買1送1。
板橋大遠百即起至4月19日，於7F活動中心、B1手扶梯旁推出「2022韓風春之季」展覽，重點推出道地熟食系列，及超過30款人氣商品，蒐羅超夯零食、排行泡麵、國民飲品。例如韓國街邊美食「首爾堅果糖餅」，還有韓國職人現場製作的新堂洞元祖辣炒年糕、魚板、濟州西歸浦飯捲等，不過因應疫情，現場不開放試吃。即起至4月18日，使用遠百App於百貨服飾、名品單筆消費滿5000元，加送100元韓國展抵用券，即起至4月19日於韓國展使用遠百App單筆消費1000元，贈果香沐浴皂乙盒等。
新光三越台北南西店，配合初夏購物節檔期，推出「2022安妞！韓國展」，即起於4月17日在1館9F活動會館登場，邀請超過40家的韓國道地美食，並推出多項初登場新品，包括爆紅網美咖啡廳「Old Soul Coffee Studio」的驚嚇悠悠軟餅乾、三養火辣雞餃子、白飯小偷江原道雪蟹蟹膏，及南西獨家人氣新口味Binggrae咖啡牛奶等。
JASONS超市韓國商品展檔期，集結韓食家常菜、深夜小酒館、追劇零食3大主題，網羅辣炒年糕、韓國醬料、韓劇《魷魚遊戲》的椪糖DIY工具組，及IG爆紅的雙層起司仿米熱狗等超過百款韓國商品，即起至4月19日，特定品項最高買1送1優惠。
city’super調查，在韓劇推波助瀾下，韓國食品相關銷售近1個月成長1成，city’super新祭出宅家輕鬆做的韓式料理包，包括Wooyang冷凍馬鈴薯起司魚香腸熱狗、CJ bibigo冷凍韓式迷你黑糖堅果糖餅，及麥當勞韓式炸雞專用的「OTTOGI不倒翁韓式甜辣醬」，在家輕鬆複製韓國美味，另有眾多韓國必買零食買1送1優惠，讓消費者防疫宅家配韓劇。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。