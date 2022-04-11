板橋大遠百即起至4月19日，於7F活動中心，及B1手扶梯旁推出「2022韓風春之季」韓國展。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百韓風春之季，新堂洞辣味魚板，推薦價兩份100元，原價每份60元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百韓風春之季，初登場BINGGRAE咖啡，推薦價每瓶65元。（板橋大遠百提供）

新光三越韓國展首賣咖啡牛奶，特價600元3組。（新光三越提供）

JASONS Olbaan韓國雙層起司仿米熱狗，269元。（JASONS提供）

city’super OTTOGI不倒翁韓式炸雞調味甜辣醬，特價199元，買1送1。（city’super提供）

台灣人愛韓食，據2020年台灣餐飲景氣白皮書調查，韓式餐飲的來客數及營業額增長2成，顯示韓國美食在台灣的高人氣，加上近年因疫情不便出國，更增加消費者對異國美食的想念。板橋大遠百、新光三越南西店陸續推出韓國展，網羅獨家在地潮流美食、彩妝品等；頂級超市JASONS、city’super也針對韓食系列的熱銷，舉辦韓國周嘗鮮，優惠最高買1送1。

板橋大遠百即起至4月19日，於7F活動中心、B1手扶梯旁推出「2022韓風春之季」展覽，重點推出道地熟食系列，及超過30款人氣商品，蒐羅超夯零食、排行泡麵、國民飲品。例如韓國街邊美食「首爾堅果糖餅」，還有韓國職人現場製作的新堂洞元祖辣炒年糕、魚板、濟州西歸浦飯捲等，不過因應疫情，現場不開放試吃。即起至4月18日，使用遠百App於百貨服飾、名品單筆消費滿5000元，加送100元韓國展抵用券，即起至4月19日於韓國展使用遠百App單筆消費1000元，贈果香沐浴皂乙盒等。

新光三越台北南西店，配合初夏購物節檔期，推出「2022安妞！韓國展」，即起於4月17日在1館9F活動會館登場，邀請超過40家的韓國道地美食，並推出多項初登場新品，包括爆紅網美咖啡廳「Old Soul Coffee Studio」的驚嚇悠悠軟餅乾、三養火辣雞餃子、白飯小偷江原道雪蟹蟹膏，及南西獨家人氣新口味Binggrae咖啡牛奶等。

JASONS超市韓國商品展檔期，集結韓食家常菜、深夜小酒館、追劇零食3大主題，網羅辣炒年糕、韓國醬料、韓劇《魷魚遊戲》的椪糖DIY工具組，及IG爆紅的雙層起司仿米熱狗等超過百款韓國商品，即起至4月19日，特定品項最高買1送1優惠。

city’super調查，在韓劇推波助瀾下，韓國食品相關銷售近1個月成長1成，city’super新祭出宅家輕鬆做的韓式料理包，包括Wooyang冷凍馬鈴薯起司魚香腸熱狗、CJ bibigo冷凍韓式迷你黑糖堅果糖餅，及麥當勞韓式炸雞專用的「OTTOGI不倒翁韓式甜辣醬」，在家輕鬆複製韓國美味，另有眾多韓國必買零食買1送1優惠，讓消費者防疫宅家配韓劇。