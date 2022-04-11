台中地檢署將陳依妨害自由、殺人未遂等罪，郭、林依妨害自由罪，在11日偵結起訴。（張妍溱攝）

台中市劉姓男子因積欠郭姓男子300萬元，去年5月疫情期間，郭找2名友人約劉出來談判，3人將劉男用繩索綑綁押上車，載往東區某汽車旅館控制行動，結果劉伺機掙脫繩索欲逃脫，卻被陳嫌發現持刀攻擊，劉送醫救回一命，檢方依妨害自由、殺人未遂罪嫌起訴。

根據檢警調查，去年5月間，綽號「北風」的郭男，與綽號「飛壘」的林姓男子、綽號「小凱」的陳姓男子等2人一起開車北上，與綽號「小六」的劉男碰面，談判300萬元債務，劉男當時稱，在台北萬華區取1筆款項後即能償還債務，郭3人最後被「裝孝維」引發口角衝突。

檢警調查，郭等人當時將劉押上車南下載往台中，途中用膠帶封住劉的眼睛、繩索綑綁其手、腳，當天凌晨先將劉載往西屯區某汽車旅館，直到天色一亮，再將劉帶往東區另家汽車旅館，綑綁劉後並丟浴缸內。

期間郭嫌逼迫劉男馬上籌錢還債才放人，即與「飛壘」林男外出離開摩鐵，陳男「小凱」則負責看守，劉藉故伺機掙脫繩索與陳發生扭打，陳持折疊刀刺往劉左胸，另大腿、臀部都有穿刺傷，向業者求救送醫撿回一命。

警方獲報當場逮捕陳嫌，並查扣犯案凶刀，檢警循線追緝郭、林到案，3人坦承涉案，檢警採集血跡、飲料瓶口等DNA，與劉、陳2人符合，將陳依妨害自由、殺人未遂等罪，郭、林依妨害自由罪移送偵辦，因事證明確，台中地檢署11日偵結起訴。