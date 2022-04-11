大陸上海、昆山封城令延長，市場憂心衝擊台廠供應鏈，台股的電子族群成為重災區，加權指數終場暴跌236點（或1.37%），收在17048點。三大法人合計狂砍405.6億，外資續賣超340億，儘管提款第一名為臺企銀，但股價逆勢上漲近3%，爆賣第二名聯電不意外，ptt網友哀嘆「411聯電告別式 敬請參加」、「二哥開始有人踩人的恐慌跡象，瞄準40-45元」、「晶圓大哥台積電又被狂賣22,973 真的是恐怖情人」。

大陸疫情狂燒，台商重鎮昆山封城令延長至 12 日，甚至連五一長假也可能無法復工，衝擊近百家台廠，第二季財測恐難達標，內外資聯手砍殺電子股不手軟。觀察三大法人資金動向，外資狂賣340.41億元，自營商也大賣 80.39 億，投信加碼買超 15.16億元，三大法人累計賣超405.66億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名個股，除了3檔金融股外，仍以電子族群為主，依序為臺企銀（-58,636張）、聯電（-56,434張）、新光金（-23,142張）、台積電（-22,973張）、國泰台灣5G+（-17,736張）、中信關鍵半導體、開發金、群創、長榮航、元大滬深300正2。

外資買超前10名中電子、金融股都上榜，依序為友達（9,831張）、大成鋼（9,142張）、彰銀（7,246張）、中信金（6,480張）、中華電（6,360張）、中鋼、台新金、長榮、富采、奇鋐。

外資連5天大逃殺，瘋狂出貨台股1278億元。 對於外資又大賣晶圓雙雄，網友直覺股價更慘在後頭，「台GG 聯電瘋狂提款，劇本一塵不變」、「台積電大賣22,973 真的是恐怖情人」、「如果外資把380多萬張聯電賣光會倒嗎」、「二哥斷氣了 不要再賣了QQ」、「晶圓廠末日真的來惹」。

還有網友對外資買超友達摸不著頭緒，「友達買超XD 韭菜被小兒擺了一道」、「買到友達下去了，真是神奇」、「買友達的暗號，明天向？」、「散戶：友達被騙票QwQ」、「9千張就高潮？」、「友達越補越低」。