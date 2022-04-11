俄烏大戰超過1個月，俄軍投入各種威力強大的武器，引來美國和歐洲國家大力譴責，美國總統拜登更痛批俄羅斯總統普丁是「戰犯」。不過，前戰爭學院教官、退役少將栗正傑直言，最該被譴責的其實是美國，美國使用武器的凶狠程度，令人難以想像，美軍在二戰使用燒夷彈轟炸日本東京，把「河水都燒乾」，還動用過原子彈和「炸彈之母」，是最沒有資格對俄軍說長道短的。

栗正傑今天(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，英國首相強生這次和烏克蘭總統澤倫斯基見面是為了他自己，強生去年身陷「派對門」醜聞，並差點因此下台，所以就利用俄烏開戰這個機會，讓大家漸漸忘記「派對門」。但英國沒什麼資格說長道短，因為英國已經脫歐了，不是歐盟國家，烏克蘭要加入歐盟，英國反而脫歐；且英國受害較小，跑去當美歐的橋樑會被大家質疑。

栗正杰指出，美國對阿富汗的經濟制裁，對阿富汗人民傷害很大，不亞於軍事戰爭；對敘利亞經濟制裁，造成大量兒童因為營養不良死亡，更不人道。而拜登譴責俄羅斯使用「炸彈之母」，其實最該被譴責的是美國，「美國使用的武器之狠，是我們想像不到的」。

栗正傑直言，二戰期間，美國對東京的轟炸，造成的死傷人數比廣島核爆還多，「河水都燒乾」，「丟的就是黃燐彈、燒夷彈」，這更殘忍；美國還在阿富汗使用「炸彈之母」，「那種炸彈多可怕」，爆炸產生的震波，可以把半徑0.8公里範圍內的東西都炸光。

栗正傑批評，美國自己都用這麼殘忍的武器，怎麼還能去怪俄羅斯用威力大的武器？最不人道的是美國，東京大轟炸、原子彈、率先使用「炸彈之母」，美國沒資格對俄軍說長道短。