游淑慧質疑北農放水，讓農藥超標蔬果流入市面。（游淑慧提供／楊亞璇台北傳真）

游淑慧質疑北農放水，讓農藥超標蔬果流入市面。（游淑慧提供／楊亞璇台北傳真）

台北農產運銷公司農斥資2、3000萬購置質譜儀，進行蔬果農藥檢驗。台北市議員游淑慧爆料，北農竟然放水藥檢超標的蔬果，一再主管指示下，未按照規定全數銷毀，部分流入市場繼續販賣，甚至造假公文給台北市衛生局，光是甜椒去年就超過700公斤流入市面。北農坦言「不應該」，將檢討報廢SOP。

游淑慧說，北農以質譜儀檢驗農藥，抽驗不合格就當日報廢，平均1000件只抽3件，剩下997件未經檢驗流入市面，衛生局到市場抽驗平均2成不合格，結果被抽驗到超標的產品竟還放水。

游淑慧批爆，去年7月有民眾從拍賣市場買到黃色彩椒，拿去外面實驗室驗驗出農藥超標3.5倍，與北農當天檢驗出來同一批農藥超標，提供衛生局公文竟還造假，指出甜椒供應80公斤均銷毀，但是單位明明提供的140公斤，竟偷偷放水60公斤。

游淑慧更披露，同樣是彩椒，在不同的農會在北農心裡竟「大小眼」，有農友全數銷毀血本無歸，有人被放生的就比較幸運，她調閱資料發現，這並非個案，藥檢不合格後部分銷毀，部分卻就放水流入市面的個案，光甜椒去年就超過700公斤。

游淑慧再爆，除了甜椒還有皇宮菜，96公斤皇宮菜商品，僅通報和報廢26公斤，其餘70公斤流入市場；炮轟質譜儀簡直作秀用，同一種皇宮菜，若要繼續賣至少要抽檢，但北農睜著眼睛假裝合格讓他賣。

游淑慧指出，北農稱去年4月10日到今年2月24日有此問題，結果還是再發生，有關係就沒關係嗎？她更出示內部群組截圖，其中王姓經理下了指示，「今天彩椒驗出農藥超量，處理方式先以色別報廢處理」，且總經理翁震昕在群組中，全都知情。

翁震昕說，去把它分顏色，也是很矛盾的地方，應該算是同品項；坦言自己有在群組裡面，但是被洗版，下指示的主管是北農已經退休的業務部經理，又回聘顧問，一個月2萬2000元，請他幫忙改建工程。他表示，將再加強銷毀、報廢SOP。

而北農董事長黃向羣直言，這非常不應該，北農辛辛苦苦建立信用，卻因為少數主管的當場判斷，「這事實上是形同放水沒有錯，應該要檢討。」市長處長陳庭輝強調已要求北農提出檢討報告。