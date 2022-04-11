永豐金控11日公布2022年首季獲利。2022年3月自結單月稅後盈餘16.89億元，累計前三月稅後盈餘43.96億元、較去年同期衰退3.4％。

其中主要子公司永豐銀行3月稅後盈餘14.92億元，累計前三月稅後盈餘36.59億元；永豐金證券3月稅後盈餘2.52億元，累計前三月稅後盈餘7.78億元。

中信金首季稅後盈餘年減17％ 兩因素曝光
政府基金前二月虧1,821億 去年獲利回吐逾三成
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