永豐金首季賺43.96億元 年減3.4％ 22:582022/04/11 工商 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐金控11日公布2022年首季獲利。2022年3月自結單月稅後盈餘16.89億元，累計前三月稅後盈餘43.96億元、較去年同期衰退3.4％。 其中主要子公司永豐銀行3月稅後盈餘14.92億元，累計前三月稅後盈餘36.59億元；永豐金證券3月稅後盈餘2.52億元，累計前三月稅後盈餘7.78億元。 中信金首季稅後盈餘年減17％ 兩因素曝光 政府基金前二月虧1,821億 去年獲利回吐逾三成 #永豐金 #稅後盈餘 #累計前 #三月 #永豐金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》2大事業向上 東陽3月、Q1營收為疫情來最佳 12:492022/04/08 財經 外資買超前三名 均為金控股 04:102022/04/07 證券．權證 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:592022/04/08 財經 《電腦設備》台股逆風 順達科除息走勢黯淡 11:082022/04/06 財經 《航運股》中菲行3月營收寫同期高 Q1年增66.2% 11:282022/04/06 財經 疫情連三日破400例 永豐金啟動異地備援及居家上班 18:042022/04/11 財經 外資上周大敲金融股 買超前三名均為金控股 13:552022/04/06 財經 光寶科3月營收151.47億元 創4年來同期新高 16:232022/04/07 財經 聯茂3月、首季營收 同期新高 04:102022/04/06 證券．權證 國泰金3月賺118.5億元 拿回金控單月獲利王 22:582022/04/11 財經 出貨滿載 勤誠3月、Q1營收雙創同期新高 22:582022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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