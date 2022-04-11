地方反映近期查農地違規更頻仍，桃園市地政局指出，因中央衛星變異點監測從2個月1次縮減到1個月1次，致交查案件倍數成長，光去年就通報860件。（地政局提供／蔡依珍桃園傳真）

地方反映近期查農地違規更頻仍，桃園市地政局指出，因中央衛星變異點監測從2個月1次縮減到1個月1次，致交查案件倍數成長，光去年就通報860件。（地政局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園近年積極查核農地違規使用，但許多老農民密集收到裁罰公文不知所措，議員11日為老農發聲，直言許多建物存在已久，翻舊帳非常擾民，地政局直言因中央衛星變異點監測從2個月1次縮減到每月1次，致交查案件倍數成長，光去年就通知860件，強調會給民眾陳述期，現勘時恢復原狀就好。

議員徐玉樹說，許多農地所有權人密集接到農地違規使用公文面臨高額裁罰，強調二、三線鄉鎮本就農地居多，許多建物存在已久，不解為何近2年頻繁翻舊帳，認為新開發的農地違建要從嚴審議，但舊有建物應該從寬以輔導為主，畢竟早期法令不夠嚴謹、人民守法觀念不足的歷史共業，不該用新法修理老農。議員周玉琴更怒嗆：「政府缺錢到天天來家裡看一下嗎？」

地政局長蔡金鐘說，過去每年開罰5000萬，2020年起營建署利用衛星監測土地利用變異情形，從2個月1次加頻為1個月1次，光去年就通報860件、開罰369件，對比2019年通報122件、2020年398件，成倍數成長，導致去年開罰7094萬，截至3月也通報236件。

蔡金鐘說，違規樣態包括堆置土石、廢棄物、鋪柏油、違規蓋工廠等，民眾陳述意見後，會派員現勘，恢復原狀就不罰，仍違規會依面積大小開罰6萬至30萬，若嚴重妨礙公共安全、公共秩序或檢調單位調查等案件，將移送地檢署，強制斷水斷電，提醒民眾農地上有更動就要先申請報備。

用地科也補充，衛星監測是針對近期變動案子，但早期既有案件經民眾檢舉或聯合稽查查獲仍會開罰，除非是1981年2月15日桃園非都市土地編定公告時間前的才有可能不罰，面對2、30年的違規樣態會盡力輔導合法。