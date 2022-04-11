東森綜合台的明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》首波卡司找來「花甲明星」黃仲崑、葉璦菱及「少年偶像」李玉璽、魏蔓一同結伴出遊，9日播出第一集收視表現超亮眼，深受女性喜愛。4位藝人得知首播收視開出佳績，紛紛表示興奮和開心！

個性天馬行空、沒有偶包的他，向來都喜歡跟人噓寒問暖，認為台灣最美的風景就是人，親民程度還曾被一起出外景的導演笑虧：「你要選里長是不是。」聽聞收視佳績，黃仲崑開心又自豪的說：「只要是我參加過的節目，收視都會很好，因為好運常常跟著我！」黃仲崑表示很高興這次一起出遊的少年是魏蔓跟李玉璽，和李玉璽就像父子一樣無話不談。他透露年紀大的資深藝人通常都有自己的個性，加上節目沒有set，所以大家在節目中完全展現真性情，就像葉璦菱是「霸」氣十足，他則是「爸」氣十足。不排斥未來與兒子黃遠拍旅遊實境的機會，幽默的說：「台灣有16個原住民族，我是第17族，『有子萬事足』。」

「金嗓歌后」葉璦菱知道收視創佳績後超級開心，「未來除了歌唱綜藝音樂節目外，也願意接類似的實境秀。」看來對外景節目很是喜歡。

熱愛隨興冒險風格外景節目的魏蔓坦言回台北後，有好一陣子開車、洗澡、洗碗或獨自一人待在房間時，都呈現邊唱歌邊搖擺得狀態，一直回想當時跟葉璦菱一起製作排灣族「搖搖飯」過程，「當時那些原住民姐姐一直要我搖屁股邊煮飯讓我覺得超害羞，後來聽到葉姐開始唱歌，我就整個放鬆融入了。」因為這趟旅行有了「我覺得不管做什麼事情都要這麼快樂！」的啟發。難得在節目上秀歌喉的魏蔓，透露最近最愛唱的是「路邊的野花不要採」這首老歌，唱起歌時身體會不自覺得擺動身體，倘若未來有機會的話，想嘗試迷人的自彈自唱，「李玉璽自彈自唱太有魅力了！」

李玉璽表示隨著電視播出後，他彷彿再次去了一趟旅程，「一路上我們四個人很像要去探險一樣，也因為這次的旅行更認識彼此與自己的家人。」問及是否有考慮過外景節目主持，李玉璽謙虛說自己還是個主持新手、仍有許多地方要學習，還自嘲：「我其實蠻宅的。」多虧了這次跟大家一起出遊的機會，才讓他這個宅男能出門走走、體會遊山玩水的樂趣，期待之後可以帶家人走訪這個旅程的每個所到之處。

全台唯一、跨世代的明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，每趟旅程都會由2位花甲明星＋2位少年偶像結伴出遊，每位團員輪番擔任一日導遊、在有限的預算內親自規劃行程，帶領旅伴們走訪在地文化、行銷台灣，用歡笑介紹寶島上的各處美麗風景。第二趟行程將由「李天柱、方文琳、林予晞、是元介」接棒出發，《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點 東森綜合32頻道播出、每週日晚間8點 東森超視 33頻道播出；每週六晚間10點於MyVideo獨家首播。