林右昌去年1月走訪和平島，認定龍目井具歷史文化價值，將納入計畫進行文資環境維護。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市和平島「龍目井」具3百多年歷史，是早期西班牙軍隊佔領和平島時，開鑿的古井。市長林右昌去年前往視察表示，將納入計畫，進行文資環境保存及維護。不過，近期有市民發現龍目井周遭環境髒亂、布滿垃圾，盼市府能正視。對此，文化局表示，民眾應發揮公德心，若勸導不聽，將透過公權力開罰。

和平島龍目井於1626年建立，距今已有3百多年歷史。據了解，早期西班牙軍隊占領和平島，當時為覓尋合適飲用水，找到這口自然湧出的泉水，以炸藥炸出深井，用來提供聖薩爾瓦多城水源，因位於和平島龍仔頂山，被命名為「龍目」。

林右昌去年1月走訪社寮東砲台、和平島等地時，也特別提及，龍目井具歷史文化價值，且位於阿拉寶灣後門美景路徑的出入口，將請環保局及區公所改善環境垃圾問題，由文化局改善解說牌，整體則納入「大基隆歷史場景再現整合計畫2.0」進行文資環境的保存維護及整理。

不過，近日有市民發現，龍目井周遭環境髒亂，堆滿許多飯盒、傢俱、酒瓶等垃圾。市議員張淵翔表示，今日下午前往現場勘查，發現文史並未受到保護，要求權責單位能立即改善，他認為，目前急需文化局介入，建議市府盡速派員到場了解詳細情況。

對此，觀光及城市行銷處長曾姿雯回應，龍目井與東砲台均目前由中正區公所維護整潔，未來會與當地居民、地方業者協調，研擬一套維護方案。文化局長陳靜萍指出，未來市府會發展文化觀光路線，將該井與阿拉寶灣路徑串連，她也呼籲，民眾發揮公德心，若勸導不聽，將協同警政單位研議在附近裝設監視器，透過公權力開罰。