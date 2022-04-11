每個月一開放訂購總是秒殺、被網友譽為史上最難買的美式肉桂捲人氣品牌「胖死我太太」超有愛新品即刻誕生！因應母親節到來，此次特別以「愛的味道」為題，攜手吐司男主廚吳克己共同推出「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，結合「胖死我太太」主廚Jack的黃金比例香料與吳克己主廚的獨家麵團配方，兩位烘焙大師祭出自己的招牌強項，將代表愛情的「玫瑰」加入甜點，以爸爸的角色創作出心目中愛的味道－「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，外表漾著溫暖的粉紅色澤，最適合獻給最愛的另一半，也象徵麵包與愛情兼得的溫暖意義。

此外，瞄準母親節全家歡聚的場合，「胖死我太太」更加碼以「家的味道」為主題，推出「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」，主廚用橄欖油取代奶油，加入大量新鮮紅蘿蔔絲，訴求更健康低負擔，適合全家大小一同享用。兩款誘人甜點從4月12日起開放線上預訂，「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」建議售價899元、「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」建議售價860元，數量有限售完為止。

肉桂捲是近幾年來橫掃全台的爆紅甜點，其中美式肉桂捲品牌的派系中又以「胖死我太太」最具話題性與討論熱度，品牌主廚Jack以「我太太會跟我結婚是因為我的肉桂捲好吃」為口號，做出一顆顆充滿愛的肉桂捲，每個月開放訂購都馬上秒殺一空，媲美演唱會門票瘋搶熱潮。Jack主廚的獨家配方，造就《胖死我太太》肉桂捲鬆軟蓬鬆的獨特質感，搭配甜而不膩的奶油乳酪醬，貫穿其中的是和諧誘人的肉桂氣息，一口咬下彷彿置身在肉桂宇宙，讓人神魂顛倒，也被網友奉為最好吃的美式肉桂捲。

台灣市面上常見的肉桂捲分成兩種不同型態，最明顯直觀差異是表面的「醬」，一種是較常看到的以焦糖或楓糖刷上麵團烤製，最後撒上堅果或核桃的焦糖肉桂捲（Sticky Bun），吃起來較為紮實有口感，外觀也較為樸實。另一種則是《胖死我太太》主打的美式肉桂捲（Cinnamon Roll），表面塗上看似浮誇的大量香濃奶油乳酪(Cream Cheese)增加酸甜風味，麵包體口感柔軟蓬鬆，能呈現肉桂香料醬、麵糰和奶油乳酪交疊揉和的層次，更能感受到高級食材的質感。

為歡慶充滿愛的母親節，「胖死我太太」Jack主廚以「麵包與愛情」的主題為靈感，攜手同樣也是肉桂捲狂熱粉絲、被許多烘焙界粉絲暱稱為「吐司男」的吳克己主廚一起用愛做甜點，兩位主廚將最愛的肉桂捲一起「變大了」，結合代表愛情的「玫瑰」，共同創作適合全家人享用的特大尺寸「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，6吋肉桂捲的誘人香氣搭配酸甜的玫瑰果露與粉色玫瑰奶油乳酪醬，讓人一口接一口，簡直停不下來。

「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」可說是兩人愛的結晶，吳克己主廚祭出擅長的麵團技術，為這款特別的肉桂捲量身打造麵團，選用加拿大小麥製成的麵粉為主角，以低溫長時間發酵，使用「直接種」製程，刻意將麵團口感製作得較為Ｑ彈，能夠越嚼越香。出爐後刷上玫瑰果露，搭配肉桂香料與玫瑰奶油乳酪醬的絲滑口感，每一口都是讓人捨不得吃完的好滋味。

Jack主廚則是發揮對香料及調醬的專長，以近乎苛求的標準打造心中的完美之作，譬如身為肉桂捲靈魂的肉桂極易氧化，但直接使用新鮮現磨的又會過於嗆辣，必須類似紅酒開瓶後，要稍微「醒」一下。為精準掌握食材最佳狀態，特別採用多個產區的高品質肉桂新鮮現磨，在最佳時間熟成後與豆蔻、柑橘皮等其他上選香料搭配，精算後的黃金比例能呈現最協調的香氣，讓不敢吃肉桂捲的人也願意嘗試。

此次搭配的「玫瑰奶油乳酪醬」也是一大亮點，Jack主廚特別選用台灣本地，以自然農法栽種的玫瑰花瓣泥，奢侈大量加入《胖死我太太》招牌的「胖死醬」中混合，外觀是粉紅色的浪漫色澤，肉眼可見細細的玫瑰花瓣點綴其中。口感則是在奶油乳酪醬濃郁的基底上，能品嘗到清新酸甜的春日氣息，隨著咀嚼，細緻優雅的天然花香會逐漸擴散至口鼻，嚥下後還能感受到玫瑰的淡淡喉韻香氣，玫瑰的酸甜與濃郁的奶油乳酪醬相輔相成，彷彿點亮了味蕾，越吃越順口。

這次合作的兩位主廚除了都在烘焙界佔有一席之地，同時也都是人夫與人父的角色，對於烘焙的熱愛都環繞在最愛的家人身上。選在母親節合作，格外呼應兩人的經營理念與品牌精神，顯得別具意義。

紅蘿蔔蛋糕是歐美國家最常見到的家常點心之一，也幾乎是家家戶戶媽媽都會做的拿手菜。在國外長大的《胖死我太太》主廚Jack，回台後心心念念童年味道，特別改良研發一款大人小孩都能輕鬆享用的「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」，想讓更多人認識海外的家常飲食文化，吃起來也更沒有負擔。

「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」以健康的義大利橄欖油取代奶油，每顆6吋蛋糕加入350克的新鮮紅蘿蔔與糖漬柑橘皮讓口感更豐富，再用鮮搾的紅蘿蔔蔬果汁取代部分液體，並使用精製程度較少的紅糖讓口感不死甜，最後以奶油乳酪(Cream Cheese)取代鮮奶油，蛋糕表面再撒上獨家「美式堅果奶油酥」增添酥脆層次。整個蛋糕體介於蓬鬆的戚風蛋糕與紮實的磅蛋糕之間，透過Jack主廚神秘的香料配方，吃起來完全沒有紅蘿蔔的生腥氣味，還多出了一股烘焙後的香甜溫潤氣息。橄欖油讓整體風味吃起來清爽，糖漬橘皮、多種香料、紅糖、奶油乳酪(Cream Cheese)的搭配更有層次，害怕紅蘿蔔的好朋友一定要試看看！

集結兩位大師功力的愛的結晶－「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」建議售價899元、Jack主廚特製的家鄉味－「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」建議售價860元，兩款甜點4月12日起開放線上預訂，數量有限售完為止，詳情可洽《胖死我太太》官方Facebook粉絲專頁或Instagram頁面。