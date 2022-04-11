中聯資3月合併營收10.18億元、年增19.16％ 22:592022/04/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中聯資（9930）3月合併營收為10.18億元、年增19.16％，累計首季合併營收達到27.56億元、年增6.35％。 聯合再生Q1合併營收46.82億元 年增55.8％ 新梯出貨旺 崇友首季營收年增5％ #中聯資 #合併營收 #合併營收達 #首季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》力達-KY3月營收年減5.66％ 估4月恢復正常 11:482022/04/11 財經 鼎炫-KY首季營收6.28億元 創同期新高 18:152022/04/11 財經 麗彤第一季合併營收4.9億元 與去年同期相當 22:582022/04/11 財經 長榮航3月合併營收 重返百億元 22:582022/04/11 財經 出貨遞延 東台3月及第一季營收衰退 22:072022/04/11 財經 中保科技Q1合併營收12.59億元 將攻全球充電椿基建潮 21:322022/04/11 財經 捷流閥業3月、第一季營收雙雙創同期新高 22:072022/04/11 財經 國泰金3月賺118.5億元 拿回金控單月獲利王 22:582022/04/11 財經 《紡纖股》儒鴻首季營收破百億元創高 外資按讚看855元 09:522022/04/11 財經 《電子零件》欣興3月營收衝新高 Q1連4季攀峰優預期 07:592022/04/11 財經 出貨滿載 勤誠3月、Q1營收雙創同期新高 22:582022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。