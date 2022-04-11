中聯資（9930）3月合併營收為10.18億元、年增19.16％，累計首季合併營收達到27.56億元、年增6.35％。

聯合再生Q1合併營收46.82億元 年增55.8％
新梯出貨旺 崇友首季營收年增5％
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