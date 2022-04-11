聯發科（2454）公告3月合併營收達591.80億元，創下單月歷史新高，推動第一季合併營收年成長32.1％至1,427.11億元，同步改寫單季新猷，且超出原先財測區間。

聯發科11日公告3月合併營收達591.80億元、月成長47.8％、年增47.1％，創下單月歷史新高，累計2022年第一季合併營收年成長32.1％至1,427.11億元，與2021年第四季相比增加10.9％，並超越法說會預期的1,312～1,415億元的財測區間。

法人指出，第一季持續受惠於5G智慧手機、WiFi及電源管理IC等產品線出貨續旺，推動營收持續創高，不過由於第二季開始有中國封城、全球通膨高漲等不利因素，因此對於後續營運抱持保守展望。

聯發科11日股價下跌0.48％至836元，寫下2021年10月中旬以來低點，三大法人一共賣超1,964張，創連續10個交易日賣超，目前日KD及周KD指標已經降到20以下的低檔水位，市場關注14日舉行的台積電法說會，釋出後續半導體市場展望，才能確立後續聯發科及其他IC設計廠股市走向。