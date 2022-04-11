可編程邏輯閘陣列（FPGA）廠一元素（6842）今日公布2022年第一季合併營收為1.55億元，較2021年同期減少35.6％，主要受到FPGA晶片及相關零組件缺貨所影響，預估第二季開始整體出貨可望重回成長軌道。

一元素表示，近期受到晶圓廠產能滿載，FPGA晶片呈現供需失衡影響，部份產品遞延出貨，公司2022年第一季優先提供下游客戶高階應用整合方案，如：國防航太、人工智慧邊緣運算（Edge AI Computing）與IC設計驗證平台等。預估待FPGA晶片逐步恢復正常後，公司整體營收可望恢復成長動能。

一元素表示，公司目前的兩大業務為FPGA設計服務及電子設計自動化（EDA）晶片設計驗證平台。其中，在FPGA設計服務方面，公司今年除持續提升客製化IC設計驗證平台、人工智能及無線通訊網路等設計服務與解決方案銷售外，近期並將推出多款金融科技、智慧製造及無線通訊等高速運算應用整合方案，公司今年FPGA設計服務發展動能可期。

一元素表示，公司第二季將切入金融科技（Financial technology，簡稱FinTech）相關FPGA設計服務，與國內一線財經軟體大廠共同合作開發FPGA架構的軟硬體整合方案，首波推出高頻交易專用的運算加速系統，透過FPGA特有的彈性化架構與客製化設計功能，打造同時具備高度並行處理能力和低網路延遲功能的軟硬體協同運算平台，可望進一步提升高頻交易的加速演算系統效能，突破微秒交易壁壘。

而在EDA晶片設計驗證平台方面，公司為全球第一大EDA原型驗證系統HAPS Connect Program（HCP）的專業認證合作夥伴，成功打入全球EDA產業供應鏈，提供各式半導體自動化設計驗證平台系統，客戶族群遍及全球各IC設計大廠，終端應用涵蓋3C、網通、工控及車用等領域。預估隨半導體高階製程單晶片設計複雜度提高，公司EDA設計驗證相關模組出貨量可望持續增加，挹注整體營收獲利貢獻。

一元素對2022年展望持樂觀審慎態度，主要在於國防航太、人工智慧邊緣運算與IC設計驗證平台等高階相關整合方案訂單持續增加，公司第二季開始將切入更高運算效能需求的金融科技，下半年可望進一步推出人工智能級的5G無線通訊測試平台、工廠自動化與醫療影像檢測等整合方案，為公司營運再添成長動能。