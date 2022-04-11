台北市今新增100例新冠肺炎本土病例，台北市長柯文哲今表示，對他來說，防疫最困難的反而不是病毒，「最困擾的是周玉蔻跟塔綠斑」，也說自己個性太一致、太自然，才會常常得罪人，會再改進。周玉蔻隨即在臉書爆氣回擊：「沒招的柯文哲！他是得了即將卸任的沒有舞台焦慮症了吧！」

台北市確診人數創下近期新高，柯文哲認為，雖然現在案例上升，但都還在一開始的預期內，畢竟尚未達到高峰；他個人認為最難解的不是醫學問題，防疫最困難的不是病毒，他苦笑說：「對我來講，困擾比較大的，大概就是周玉蔻及塔綠斑。」

柯文哲坦言，他也知道自己個性要再改一改，像是先前罵立委賴香伶「誰家的狗，自己回去管好」，這種發言確實欠缺思慮，雖然他常常私底下罵更兇，可是很多人提醒他「台面上跟台面下要分開」，他覺得自己就是個性太一致、自然，人前人後都是同樣態度，才常常惹出失言風波，他會再改進。

對於被柯文哲點名，周玉蔻在臉書發文回擊，「恕我駑鈍，防疫困不困難跟周玉蔻有什麼關係啊？這樣，就可以轉移『管好誰家的狗』混球發言，造成他柯某個人、政黨形象崩壞，及賴香伶、林恕暉自我作賤、遭人瞧不起的事實嗎？」

周玉蔻更強調：「沒招的柯文哲！他是得了即將卸任的沒有舞台焦慮症了吧！」