我國與輝瑞簽訂70萬人份的口服抗病毒藥Paxlovid，其中35萬劑將於第二季前到貨，到底什麼樣的人適合服用新冠口服藥？前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，主要是65歲以上，或是有重症風險的病患，而且要在有症狀的5天內，還是輕症時使用。

輝瑞口服藥已簽約採購70萬份 35萬份6月前將到貨

指揮中心指出，考量口服藥物使用較針劑便利，且符合現行輕重症分流、居家照護之防疫模式需要，將有條件用於治療具重症風險之輕中度COVID-19個案，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院之風險。

指揮中心已採購70萬人份COVID-19治療用口服藥物 Paxlovid，其中35萬人份將於第二季前到貨。(圖／中央流行疫情指揮中心提供）

林氏璧今(11)日在臉書進一步解釋，相較於克流感一個療程台幣700元，輝瑞新冠口服藥一個療程就要價美金700元，由於這個藥有點貴，而且目前數量有限，因此絕對要由醫師照適應症來開立。

根據台灣新冠治療指引中的Paxlovid使用建議，適用對象為年齡 ≧ 65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI ≧ 25 (或 12-17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 85 百分位)、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者。

林氏璧強調，此藥必須特別注意與其他藥物的交互作用，一定要經過醫師來開立，並提醒此藥並不是要取代疫苗，因為打完兩劑或三劑疫苗防重症的效果可以維持6個月以上，而口服藥物就只有吃的那5天有效，但如果本身有重症風險因子，疫苗和藥物兩個都要。