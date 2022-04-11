電商平台美而快（5321）公告3月營收2.58億元，創同期新高，較去年同期成長21.2％；累計第一季營收7.34億元，年成長16.5％。

美而快表示，近期積極拓展電商業務版圖，除透過傳統網路行銷模式外，更積極投入Youtube、IG、FB等多元網路社群工具，發展官網、一頁式團購、直播帶貨、FB直播、直銷及線上加盟等多元網路銷售工具，打造電子通路全通路服務，透過網紅及直播主自身的帶貨能力與粉絲黏著度，衝刺銷量成長。

美而快表示，除了衝刺服飾本業的業績成長，也積極跨入更多元的電商營運範疇；除了推出NFT網紅孵化器，建立NFT與電商虛實結合的新商業模式外，同時亦加大力度深化直播電商的銷售渠道，攜手直播教父旗下直播主，整合雙方旗下直播資源，複製成功模式，打造出直播主孵化器。

美而快表示，直播電商的轉換率最高可達30％，為傳統電子商務的10倍。此次合作，複製網紅孵化與流量變現的商業模式，有利美而快更快速切入直播電商市場。

而直播主推銷的商品類別更為多元，泛及生活、保健、生鮮、五金等商品，透過多樣數據的精準分析，確定和直播主適配性最佳的商品類別，由美而快負責商品、供應鏈、金流、物流等後勤支援，直播主則發揮所長，提升商品銷售業績，為美而快電商事業帶來新的成長助力。

展望上半年，除了服飾本業上的精進，美而快更有意跨足多方，拉高集團在電商市場的市占率；善用「品牌孵化平台」的優勢，除原有服飾外，進軍食品、美妝、保養品、寵物及生活美學等領域，孵化出更多品牌，發揮網紅流量變現商業模式的效益，提升集團營運成長動能。