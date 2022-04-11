同樣是新台幣助攻。南山人壽11日公告3月稅後大賺64.99億元，創近八個月來的單月獲利新高，且應是壽險業3月獲利亞軍，僅次於國泰人壽3月稅後賺90.7億元，南山人壽累計前三月稅後獲利149.76億元，暫列壽險獲利第三名。分析獲利原因，主要還是3月新台幣兌美元大貶逾2％，讓壽險公司出現大量匯兌利益，南山人壽3月即增提58.4億元的外匯準備金，累計到3月底外匯準備金餘額已達184.4億元，創其歷史新高水位；同時南山人壽首季共增提逾110億元的外匯準備金，匯兌利益亦是上看200億元。