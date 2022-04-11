根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第四季，台中不動產買賣交易平均屋齡超過29年，直逼老舊建物30年的認定標準門檻！此外，台中去年家戶購屋比達4.91％，顯示換屋與剛性需求強勁。但礙於新興重劃區地價創高，台中建商紛紛轉攻都更合建、危老重建案，申請案量緊追雙北，其中又以鄰近中科的西屯區，成為危老都更的一級戰區。

鄉林不動產研究室指出，去年第二季，台灣房市受疫情爆發影響一度凍結，但在台商回流的資金行情挹注及疫情趨穩下，房市快速升溫，不僅新成屋熱賣，就連中古屋同樣交易熱絡，甚至帶動屋齡逾20年以上的住宅交易量，去年家戶購屋比創下近3年新高，每百戶近5戶購屋。

鄉林（5531）集團董事長、全國商總主席賴正鎰表示，大台中地區精華地段土地稀缺，重劃區地價又接連飆漲，建商購地成本增加，加上政府數波打炒房，央行祭出限縮不動產、土建融貸款，金管會提高不動產授信風險權數，衝擊土地買氣，據商仲業者最新統計，今年首季全台土地交易額下滑24％，開發商搶地的氛圍確實較為和緩。

賴正鎰認為，升息幅度一旦持續擴大，不僅購屋大眾承受房貸壓力升高，建商土地持有成本同樣三級跳，預期小型建商可能會暫時退出市場，而大型建商想降低土地成本，只好轉向都更合建或是鎖定危老建築物重建。他透露，鄉林目前在雙北市、台中有20多處都更及合建案土地正在持續洽談中。

根據鄉林不動產研究室調查，截至今年2月止，台中危老重建核定案達363件、都更核定案103件，六都中僅次於雙北市；而台中新申請的都更案中，以鄰近中科的西屯區最為熱門，主要是受惠中科大廠擴廠效應，為區域帶來科技人的剛性需求與人口紅利，土地價格與房價攀升，促使地主願意釋出參與都更合建。

而台中多數都更申請案位於生活機能佳的區域，對於購屋族頗有吸引力，例如潭子區大豐段逾1,500坪老舊廠房的都更案，為台中都更面積較大的個案；另外，寶輝建設取得西屯中科特區8,000坪土地，分三期開發，總銷逾200億元，推出後深受企業主、中科高階主管及醫師等族群的青睞。

此外，鄉林建設今年開春在彰化員林市推出的「鄉林圓頂」，同樣具備員林火車站核心地段及品牌的優勢，鎖定中科二林園區龐大工作機會帶來的人口與交通紅利。