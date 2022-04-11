台北新藝術博覽會內的3D、AR、NFT現場實境體驗，讓參展民眾玩得不亦樂乎。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，並在現場以NFT實境體驗的形式，帶領大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會，率先體驗元宇宙無限可能，吸引許多藝術愛好者前來觀賞。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，並在現場以NFT實境體驗的形式，帶領大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會，率先體驗元宇宙無限可能，吸引許多藝術愛好者前來觀賞。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，讓民眾可以欣賞藝術作品外也親身體驗元宇宙的魅力。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，並在現場以NFT實境體驗的形式，帶領大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會，率先體驗元宇宙無限可能，吸引許多藝術愛好者前來觀賞。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，讓實體創作轉為NFT形式，徜徉在無限可能的藝術虛擬世界。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，並在現場以NFT實境體驗的形式，帶領大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會，率先體驗元宇宙無限可能，吸引許多藝術愛好者前來觀賞。（趙雙傑攝）

台北新藝術博覽會自2011年舉辦以來歷屆皆締造八成以上藝術家成交率，並匯聚全球五大洲頂尖藝術家，媒材多元、藝術形式豐富，各具地方特色與文化內涵。 （趙雙傑攝）

第12屆台北新藝術博覽會預展11日在松山文創園區舉行，首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸，並在現場以NFT實境體驗的形式，帶領大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會，率先體驗元宇宙無限可能的藝術世界！

在元宇宙時代，一切從二維轉向三維，可供實境體驗的空間，也因AR／VR技術，使視聽臨場感大幅提升，甚至可以享受線下難以想像或實踐的情境。而NFT所具有的獨一無二、資訊不可竄改等特點，讓NFT作品的「數位保證書」成為藝術品所有權及藏家購買的最佳保障，也讓NFT成為元宇宙最基本的交流與交易方式。

「台北新藝術博覽會」自2021年起即帶領著藝術家走向NFT加密藝術創作，所有的產品都能做成NFT，一旦實體創作轉為NFT形式，就能徜徉在無限可能的藝術虛擬世界。3D、AR、NFT現場實境體驗，讓大家率先接觸未來藝術。

台北新藝術博覽會自2011年舉辦以來歷屆皆締造八成以上藝術家成交率，並匯聚全球五大洲頂尖藝術家，媒材多元、藝術形式豐富，各具地方特色與文化內涵，一次呈現當代藝術的不同面向，造就一場精彩絕倫的世界級藝術盛典。此次預展自4月9日～4月17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。預展期間，部分時段屬於企業專場，不對外開放，建議喜好國際藝術家的民眾可以先以電話預約，再行前往參觀。而16日、17日則是開放所有民眾購票入場參觀，讓大家可以欣賞藝術作品外也親身體驗元宇宙的魅力。