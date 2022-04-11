龍華科大學子榮獲大專組競速接力走循跡車競賽第二名佳績。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

TIRC 2022台灣智慧型機器人大賽總決賽成績揭曉，龍華科技大學師生團隊從激烈競爭中脫穎而出，勇奪大專院校組「自走車無軌道避障競速」競賽第一名、「競速接力走循跡車」競賽第二名佳績，表現相當出色，充分展現該校在智慧機器人設計與研發領域的雄厚實力。

由台灣創新科技學會與國立勤益科技大學共同舉辦的「TIRC 2022台灣智慧型機器人大賽」，區分大專院校組、高中職組、國民中學組，是國內目前最具規模的機器人年度重要賽事之一。舉辦目的在透過競賽方式，使青年學子動手製作機器人，除可提升設計實作與創新研發能力，更可達到寓教於樂、積極學習與思考創作之教育目標，並促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生手腦並用的實作水準。

龍華科大電子系老師李齊雄與機械系老師廖剛佑，聯手指導PBL（Project-Based Learning）智慧機器人跨領域專班學生劉旂沅、機械系彭旭志、機械系五專部蘇翊豪、吳宇軒及岳群益等學生參賽，團隊一路過關斬將，總決賽氣勢如虹，分別榮獲自走車無軌道避障競速競賽第一名和競速接力走循跡車競賽第二名，成績傲視群倫。

獲獎團隊成員蘇翊豪表示，從這個比賽之中學習到很多，比方說程式的編輯、電路的應用、以及團隊齊心協力合作，也謝謝學校對他們的大力支持，希望下次參賽能有更好表現。另一成員吳宇軒則說，這次比賽很高興能獲獎，本來還想說會輸給其他參賽選手，很感謝老師不斷鼓勵我們要有信心堅持下去，並提供團隊指導意見，讓他們能夠掌握節奏獲得佳績。

指導老師李齊雄及廖剛佑指出，不畏疫情影響，今年參賽隊伍仍相當踴躍，比賽涵蓋競速挑戰、障礙挑戰、無人機智能編程挑戰賽等多種項目，很高興龍華團隊參賽選手在各項目取得佳績，同時也與各校師生彼此觀摩學習與交流，獲得許多寶貴經驗，堪稱是最佳的技職教育實踐場域。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜學子優異表現及老師指導辛勞，他同時指出，本項競賽最能體現技職體系「務實致用」精神，參賽者必須運用所學專業，實際動手製作比賽的智慧型機器人，將「學」、「用」緊密結合，並藉由競賽激發熱情，進而在實作技術上精益求精。

葛自祥強調，近年來，龍華科大在全國性機器人競賽與國際賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，成功帶動起北台灣高中職學生對於智慧型機器人學習與應用風氣，期能有效激發技職學子持續學習的動機與興趣，培養同學思考如何在面對問題時提出解決方案，落實技職教育「做中學」的精神，相信不僅能夠對我國學子的技能養成有所貢獻，也能培育未來機器人時代具備相關實務應用能力之專業人才。