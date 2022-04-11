家樂福歷經四年努力，11日宣佈推出台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100％無添加三章認證的「透明吐司」，為迎來原料透明首條吐司上架，家樂福吐司大賞即日起推出超過10種優質吐司，來個早餐吧促銷。

家樂福永續總監蘇小真表示，除了透明原料追溯到乳牛和蛋雞飼養環境及過程之外，透明吐司製作過程完全不加一滴水，此款自製「透明吐司」強調原料三重透明，包括雞蛋來源透明，使用獲得友善雞蛋聯盟認證的潮立及台美官田畜牧場非籠飼雞蛋。

第二重透明則是採用全台灣第一支獲得動物福利認證的吉蒸透明鮮乳，並通過台灣動物社會研究會工廠及原料來源稽核認證，取得動物福利及友善雞蛋聯盟標章。

第三重透明則是其他原料也延續家樂福食物轉型精神，僅使用麵粉、安佳奶油、澳洲上白糖、酵母及鹽，原料簡單透明，並獲得全球無添加驗證指標100％無添加證明。

蘇小真表示，雖然雞蛋和鮮奶是國人主要蛋白質與鈣質攝取的重要食物來源，但多數消費者鮮少知道它們真正的生產者(母雞及母牛)的生活處境，家樂福希望透過動物福利標章商品，提供顧客安心又好吃的美食。

家樂福自2018年起開始非籠飼雞蛋承諾與改革行動，宣布在2025年前家樂福將不再販售格子籠雞蛋，自有品牌商品也逐步改用非籠飼雞蛋為原料，積極的行動與具體承諾也獲得英國知名動物福利組織CIWF頒發「金蛋獎」；另外，家樂福也積極參與台灣經濟動物福利倡議，並在2021年上架第一支動物福利標章鮮乳，今年更將焦點延伸至雞、豬飼養以及屠宰等議題。