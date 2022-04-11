因高雄城中城大火造成46人死亡，複合式大樓的管理問題受到關注，立法院內政委員會今日審議公寓大廈管理條例、消防法、建築法等修法草案，規定複合式大樓須設立管理委員會、符合消防安全等要求。

初審通過，主管機關認定有危險的公寓大廈，限期成立管委會或推選管理負責人，並向地方主管機關報備，辦理公共安全事項，違者每戶最高處20萬元罰鍰，得按次處罰。

未能在期限內辦理報備者，各地方主管機關可視狀況展延一次，不得超過一年。

過去老舊大廈未成立管委會，罰鍰是針對整個社區，現在則是可以罰到每一戶。若經過通知、輔導等程序後，仍未成立管理組織並辦理報備的危險公寓大廈，可處分所有權人4萬元以上、20萬元以下罰鍰，屆期未辦理者，得按次處罰。

若危險公寓大廈所有權人經裁罰後仍未改善，地方政府於必要時指定住戶一人為管理負責人，任期到正式成立管委會或互推出負責人為止。