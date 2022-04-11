韓星夫妻玄彬、孫藝真在3月31日完婚，今(11日)飛往美國度蜜月，兩人以白色上衣「夫妻裝」現身仁川機場，連口罩也掩不住臉上幸福笑容。稍早玄彬所屬經紀公司公開了小倆口的婚禮照片，畫面中孫藝真親暱地挽著老公的手，笑得超級甜蜜，被粉絲讚：「根本是韓劇劇照」。

玄彬、孫藝真在結婚11天後的今(11)日，身穿白色系服裝一前一後現身仁川機場；根據韓國媒體報導指出，小倆口在婚禮結束後，忙於問候親朋好友，才一直到現在才排程前往美國紐約、洛杉磯度蜜月；兩人其實早在2019年就曾被拍到一同出遊美國，如今成為夫妻後的「舊地重遊」也引發關注。而對此，孫藝真所屬的經紀公司「MS Team娛樂」表示：「這是藝人個人問題」，對蜜月行不願加以證實。

（影片來源取自《뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news》若有移除請見諒）

與此同時，玄彬所屬的經紀公司「Vast娛樂」則透過官方IG發出婚禮照片，畫面中可看到兩人換了兩套禮服，孫藝真一套穿著被媒體捕捉到露出白皙香肩的白色平口婚紗，另一件則是透視網紗看起來較為典雅的淡綠色禮服，但不管哪一套兩人的手都牽緊緊，臉上的幸福笑容藏不住。

孫藝真、玄彬因韓劇《愛的迫降》站上事業巔峰，同時假戲真做結合為真愛伴侶，小倆口正式步入禮堂結為夫妻，這場世紀婚禮保安層級之高，未能受邀參加者都只能透過現場嘉賓曝光的照片過過癮，如今官方釋出高清婚禮畫面，終於能讓粉絲分享幸福一飽眼福。