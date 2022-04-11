東台精機目前在手訂單雖達38億元，受烏俄戰爭、原物料及海運費上漲等因素影響，出貨遞延，加上晶片短缺而影響PCB設備業需求，連帶客戶對新購設備也轉趨保守，致使3月及第一季營收雙雙衰退。

東台11日公布3月合併營收近6.45億元，月增幅41％，年減18.66％；第一季合併營收16.47億元，年減10.78％。東台表示，3月及第一季營收雙雙衰退，主因是農曆春節期間，國外海關提早停止出關、原物料和海運費上漲及烏俄戰爭影響，致使出貨遞延而導致營收減少，加上晶片短缺影響PCB設備的需求，客戶端對於新購設備趨向保守。

東台指出，東台工具機營收占比高達83％，電子設備營收占比17％。產品應用面，汽機車產業約占營收24％，航太業約占11％，加工業約占9％，電子業約占7％。市場面來看，東台主力市場是台灣及大陸，占比高達70％，亞洲其他地區營收比重約15％，歐美地區占15％。

東台協理兼發言人嚴璐表示，東台目前在手訂單約38億元，持續穩定出貨，後續營運成長可期。