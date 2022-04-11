藝人林道遠現場深情獻唱。（吳佩蓉攝）

首次百位藝人齊聚的大型公益演唱會2022愛在四月天，4月16日晚上7點在宜蘭縣立體育館舉辦，即日起免費索票；因疫情關係，場內人數限制1000位，開放戶外2000個座位、直播區及線上直播，確保全方面防疫。

「愛在四月天-愛，家就幸福了」的活動由宜蘭縣政府與宜蘭縣議會共同指導，社團法人台灣藝起發光促進協會、宜蘭縣基督徒聯禱會、社團法人宜蘭縣全福關懷協會共同主辦。

藝起發光理事長藝人宋逸民、陳維齡牧師夫婦，帶領百萬藝人共同演唱，晚會特別邀請TBC國際舞王黃柏青設計充滿力與美的舞蹈，破天荒採用雙主持人，藝人白家綺與知名主播岑永康、小馬與小禎一起主持，亞洲歌王巫啟賢也將現場獻唱。

宋逸民表示，這2年參加縣府的聖誕節活動，非常感恩，因疫情升溫，完全配合宜蘭縣府的安排，藝人一定接種3劑的疫苗、進行快篩才上台表演；今年主題愛從家開始，人家說沒有問題少年、只有問題家庭，所以我們透過演唱會把對家庭的愛傳揚出去。

宜蘭縣政府表示，參與民眾需全面落實實聯制、控管進入館內人數、測量參與民眾的體溫、要求全程配戴口罩、並禁止在場內飲食及隨意移動位置，相關索票及活動詳情請至活動官網查詢。