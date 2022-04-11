中華電信11日公布3月自結營收173.2億元，較去年同期顯著成長6.8％。銷貨收入因商品銷售增加及手機銷售支數與單價提升，營收達雙位數成長，加上核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動服務營收維持增長態勢，行動月租型ARPU年增4.1％，已連續12個月成長；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟發展，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.4％，自110年度起已連續15個月成長。資通安全業務表現亮眼，營收因大型系統維護案入帳而大幅成長，防疫相關專案入帳亦推升雲端與行動資通訊營收表現。

營業成本及費用為136.7億元，主要因商品成本及行銷推廣費用隨銷貨收入增加而上升；惟專標案利潤提升，營業淨利較去年同期增加，來到36.5億元；稅前淨利為36.4億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.8億元；每股盈餘為0.36元，較去年同期增加0.01元。與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至3月底止，光世代寬頻用戶數為369.8萬戶，其中100Mbps以上客戶達205.1萬戶，300Mbps以上客戶達68.7萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.7萬戶，行動通信總客戶數達1,198.2萬戶。