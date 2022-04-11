傳奇網路（4994）11日公告3月營收以及自結損益，單月營收1.6億元，年減四成，與前月持平，單月稅前每股盈餘為0元，較去年同期每股虧損0.58元轉為損益兩平。展望第二季營運，傳奇網路旗下經典IP改編的手機遊戲《精靈樂章—這樣的夥伴沒問題嗎》預計將於本（4）月19日推出日文版，目前預約已達30萬人，預期遊戲上線之後，將有望為傳奇網路帶來全新營運動能。

傳奇網路3月營收與前月持平，單月營業利益為1,634萬元，優於去年同期虧損2,829萬元。稅前利益54萬元，也較去年3月稅前虧損6,435萬元轉虧為盈，稅前每股盈餘為0元，優於去年同期單月每股虧損0.54元。

以去年獲利表現來看，傳奇網路2021年營業利益3.36億元，較2020年5.59億元衰退近四成，主要是因傳奇網路在2021年3月將當初投資日本子公司股本匯回，故於營業外支出產生一筆一次性損失約0.3億元，且110年度日幣匯率跌幅較大，因此帳務上，傳奇網路將持有日幣存款於年底的參考匯率轉列台幣帳列金額時，產生金額較大的外幣評價損失所致，故業外損失增加。

傳奇網路表示，其中遊戲點數收入部份，傳奇網路與趣炫網絡合作研發的日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》，於去年發行繁體中文版、國際版與日文版。而自行研發項目方面，《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版於去年10月正式上市，並規劃日版於本月推出，將有望帶動營運表現。

授權收入部份，傳奇網路去年12月時，與真好玩娛樂科技合作推出《戰鬥吧龍魂》韓文版本，目前穩定營運中。傳奇表示，接下來也將強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，維繫遊戲熱度。傳奇表示，展望接下來營運，《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》日版於今年3月開放接受事前預約，目前預約已達30萬，並預計於4月19日正式推出，上線後，將有望為營運增添新動能。