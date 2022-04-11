工業用蝶閥大廠捷流閥業拜電子、船舶及石化等產業主要客戶持續加大拉貨力道而受惠，3月合併營收2.23億元，年成長32.97％；第一季合併營收攀升至6.19億元，年增幅21.42％，雙雙改寫歷年同期新高。

捷流表示，捷流憑在工業閥門市場擁有高度產品研發與專利、高良率量產及有效提供客戶專業流體控制解決方案，更是多元產業中重量級國際客戶主要合作供應夥伴，尤其全球供應鏈重組、環保法規趨勢不變，不僅電子、船舶產業主要客戶仍持續加大拉貨力道，石化產業主要客戶也持續朝產品高值化發展及進行產能去瓶頸計畫等，同步帶動工業閥門產品保持良好汰換需求，都提升捷流整體產能稼動率，更是第一季營收創歷年同期新高的主因。

捷流指出，全球各產業掀起擴建潮，更著重投入工業自動化生產，有助於提升產線生產效率、降低成本費用及工安意外等效益，帶動捷流旗下自動控制閥門產品訂單需求，進而創造產品銷售結構調整、增添捷流整體營運增長的動能。

捷流表示，中國政府持續執行十四五計畫，近日針對石化產業祭出多項發展目標，致力推動整體產業朝高值化、保障能源安全及完善產業鏈等布局，除打造約70個具有競爭優勢的化工園區，也鼓勵產業數位化轉型，2025年石化、煤化工等重點領域企業主要生產裝置自控率達95％，並計畫佈建約30個智慧製造示範工廠，以及約50家智慧化工示範園區計畫。中石化最新年報指出，考量國際局勢對於全球石油供給穩定度及價格波動，規劃2022年資本支出人民幣1,980億元、年增18％，創2014年以來資本支出最高紀錄。

捷流指出，捷流近年成功打入中國石化業供應鏈，擁有銷售實績，隨中國政府政策推動、企業拉升資本支出計畫，皆有助於捷流拓展業務，創造整體營運增長的效益。