中共以前所未見的6架大型運輸機高調交付防空導彈系統予塞爾維亞，引起國際關係。大陸外交部發言人趙立堅在答覆外媒詢問時以美台軍售做比喻，他反問外媒道：「美國向歐洲與台灣地區出售武器，你們關心過損害地區和平穩定了嗎？」他希望媒體不要過度解讀，此一項目與當前局勢毫無關係。

在大陸外交部11日例行記者會上有外媒記者提問說：據報導，塞爾維亞週末接收了一套中國防空系統。中方可否證實？該系統是否如報告所說包括運-20飛機和紅旗-22防空導彈？該交易是否與烏克蘭戰事相關？

趙立堅表示，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計劃，中方近日派遣空軍運輸機，向塞爾維亞運送常規軍事物資，這是中塞雙方年度計劃內合作項目。我們希望有關媒體不要過度解讀，這個項目也不針對第3方，與當前的局勢也毫無關係。

外媒記者接著追問說，關於塞爾維亞的問題，你剛才說這是中塞之間的雙邊協議，不針對第三方。中方是否擔心在目前完成武器交付會威脅到歐洲地區十分脆弱的和平？

趙立堅答覆說：「我不知道你這個問題是什麼意思？美國向歐洲、向臺灣地區出售武器，你們關心過損害地區和平穩定了嗎？中國向塞爾維亞出售一些常規軍事物資，難道就會有損地區和平與穩定了嗎？」