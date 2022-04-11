台中一名魔術師阿雄（化名），以培養工作默契為藉口，將魔術助理小柔（化名）約出午餐，之後冷不妨直間將車開進摩鐵，將小柔壓制床上，強行脫衣、脫褲、舔胸，企圖侵犯，小柔不斷掙扎抵抗，苦苦哀求，還提醒阿雄有老婆、小孩，阿雄才罷手。台中地院審理，認阿雄自己中止暴行，且與被害人和解顯有悔意，依強制性交未遂罪判他有期徒刑1年5個月，緩刑4年。可上訴。

根據判決書，阿雄是魔術表演工作者，因工作上的需求，2020年8月間2度找小柔擔任表演助理。之後阿雄以培養工作默契為由，約小柔午餐，飯後在小柔毫無防備情況下，直接將車開進摩鐵。

小柔察覺阿雄動機不單純，馬上表明立場，只想保持工作關係，豈料色心大起的阿雄，直接將小柔壓制床上，不顧她掙扎、尖叫、反抗拒絕，強行掀開其衣服與內衣強吻，正要脫去小柔外褲時，阿雄手機剛好響起，他起身接電話，小柔立刻拉上衣物躲進廁所。

阿雄接完電話後還想繼續伸狼爪，小柔不停拒絕要他冷靜冷靜再冷靜，並提醒阿雄有老婆、小孩，真的做了會後悔，阿雄才終於「退火」，將小柔送回家。

台中地院審理時，阿雄對犯行坦承不諱，法官認為他因一時情慾衝動、以強暴方式欲進行強制性交，對小柔身心造成創傷，但念在小柔哀求勸告後，阿雄自行中止犯行，雙方也已完成和解、支付賠償金等，顯見其確有悔意，依強制性交未遂罪判處有期徒刑1年5個月、緩刑4年，須完成100小時義務勞務，緩刑期間交付保護管束。可上訴。