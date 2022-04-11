90歲國寶級諧星「脫線」陳炳楠1994年後淡出演藝圈，搬到台東經營牧場，近年跟上潮流當起網紅開直播，不過他健康逐漸亮紅燈，去年10月才因肺部問題而緊急送醫，最近又驚傳住院，兒子陳嘉成證實此事，並透露爸爸的現況。

根據《三立新聞網》報導，脫線上周晚間因肺部感染而高燒，送急診後住院7天，目前恢復狀況良好，已於今（11日）平安出院，明天有機會開直播露面。

其實昨（10日），陳嘉成就替爸爸脫線向醫院請假，帶他到成功新港漁港享用大餐，畫面中，脫線的手雖然有打點滴的痕跡，但精神狀況非常不錯，還對著鏡頭比讚，陳嘉成補充爸爸的身體已恢復健康，才有辦法請假出院走路、吃飯。

脫線因年紀增長，近年來肺部反覆感染，兒子陳嘉成也透露，爸爸之前就感染過2、3次，每次都是以7天為一次療程，如果7天沒好，就要再延7天，「我記得最久一次，爸爸住院住45天」，陳嘉成更表示「因為肺積水很可能會引發敗血症，可能要氣切或插管」，他回憶當時醫生這樣講爸爸的病情，擔心到腦筋一片空白。