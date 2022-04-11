北市衛生局再公布8例足跡，其中KTV相關1例、酒店相關1例，今天足跡比較多是餐飲店，像是藏壽司、饗饗、漢來海港、台北復興SOGO等店。
衛生局公布案25625、27307、27310、27317、27557、27565、27744、27746、27763，共8例。足跡有多家知名餐廳都上榜，包括The Top屋頂上、藏壽司台北館前店、中山茗香園冰室、饗饗、漢來海港天母店、大直春水堂等。
KTV部分上榜的有星聚點台北旗艦館。酒店部分，包括特蘭斯商務會館、皇家商務會館。
北市衛生局再公布8例足跡，其中KTV相關1例、酒店相關1例，今天足跡比較多是餐飲店，像是藏壽司、饗饗、漢來海港、台北復興SOGO等店。
衛生局公布案25625、27307、27310、27317、27557、27565、27744、27746、27763，共8例。足跡有多家知名餐廳都上榜，包括The Top屋頂上、藏壽司台北館前店、中山茗香園冰室、饗饗、漢來海港天母店、大直春水堂等。
KTV部分上榜的有星聚點台北旗艦館。酒店部分，包括特蘭斯商務會館、皇家商務會館。
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