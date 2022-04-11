明星天后保濕組 30ml精華＋120ml玫瑰水＋精萃乳30ml 優惠價2900元。（Ｗ.SHOW提供）

明星面膜組 50片保濕面膜優惠價4350元。（Ｗ.SHOW提供）

左起Ｗ.SHOW總監梁育華、隋棠、小禎。（Ｗ.SHOW提供）

滿額贈-萌萌閉眼兩用晴雨傘 可累贈。（Ｗ.SHOW提供）

肌膚保水專家Ｗ.SHOW品牌總監梁育華加上旗下兩大代言人隋棠、小禎強強聯手，三位天后除了討論媽媽經，也熱衷分享保養秘訣，母親節前夕，一致推薦有肌膚保濕需求的消費者把握Ｗ.SHOW母親節優惠，採購全效面膜、全效精華、全效玫瑰水等Ｗ.SHOW超級明星商品，體驗隋棠所說「用了就回不去的保濕奇肌」、小禎口中「敷完覺得真心有來過的面膜」。

今年母親節，首推全效精華好事成雙組，單價1680元的全效精華，母親節優惠雙瓶組只要2200元，加1000元可再加購一瓶，等於3200元帶回三瓶，比兩瓶原價更便宜。

三款W.SHOW明星商品，全效精華30ml＋全效精萃乳50ml＋全效玫瑰水120ml，原價4340元，母親節優惠價2900元；由小禎連續第六年代言的全效面膜也有超值優惠，全效保濕面膜50片，原價9900元，母親節優惠價4350元；全效透白面膜的優惠價格更甜，50片優惠價4200元，折扣直探42折。

滿額贈的部分，延續超級可愛的萌萌閉眼系列，今年母親節的主角為萌萌閉眼兩用晴雨傘，只要單筆消費滿3500元即可獲得，單筆消費滿8000元，再送原價1480元的奢亮抗老安瓶，滿額贈可累贈，買越多送越多。全館消費滿3800元，整單可再享9折；滿6000元，整單可再享79折，下單再送好評口碑爆棚的抗菌護手霜一條。

W.SHOW品牌總監梁育華建議買量夠用就好的，W.SHOW母親節優惠期間自20日起開跑，5月10日截止，特惠組數量有限，售完為止。